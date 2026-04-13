亀田製菓は、「亀田の柿の種」（今年発売60周年）と「ハッピーターン」（今年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品『亀田の柿の種 ハッピーターン味』と『ハッピーターン 亀田の柿の種味』を、20日より全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売する。【アップ写真】どんな味が気になる…『ハッピーターン 亀田の柿の種味』それぞれの“らしさ”を崩さずに味を追求したことで