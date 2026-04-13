【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（4月10日〜12日）【映像】ほぼインカット！驚異のテクニック炸裂（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）第4戦、SS14でトヨタのオリバー・ソルベルグがトップタイムを獲得したが、この際、24歳の新星が見せた出色の走り・テクニックに対し、放送席も驚嘆する一幕があった。今回のラリーの鍵は「インカット」。その名の通り、コーナーのイン側をカットして走行すること。最短距