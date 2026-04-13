俳優・三田村邦彦（72）が13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。つぶやいたひと言に反響が拡がった。12日夜9時49分に書き込んだのは短いひと言。「地球上から戦争をなくしてくれる救世主が現れないかぁ」だった。米国&イスラエルとイランとの戦争が2月28日に始まってからすでに1カ月半。2週間の停戦合意を経て終戦への期待も高まる中で、仲介国パキスタンの首都イスラマバードでこの日までに行われていた米・イラ