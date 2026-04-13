12日、横浜市のビル4階にある営業中の居酒屋で火事がありました。12日午後11時半ごろ、神奈川・横浜市港北区の10階建てビルで「建物4階から出火」と119番通報がありました。火は、ビル4階部分にある営業中だった「鳥貴族新横浜2号店」から出火したということです。この火事で、消防車など23台が出動して消火活動にあたり、火は約1時間半後に消し止められました。店内には、従業員含め約10人いたということですが、けが人はいないと