アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議で合意に至らなかったことを受け、「ホルムズ海峡の封鎖措置を開始する」と表明。日本時間13日午後11時から始まるとしています。アメリカ トランプ大統領「あす10時に封鎖措置が発動する。イランが石油を販売できないよう他国と協力して取り組んでいる。極めて効果的な措置となるだろう」トランプ大統領は先ほどこのように述べ、封鎖措置について日本時間のきょう