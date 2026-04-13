高市早苗政権が高い内閣支持率を維持する中で、地方選で自民党が推薦した候補者が相次いで敗れている。１２日に投開票された東京・練馬区長選で敗退し、３月２９日の兵庫・西宮市長選、東京・清瀬市長選でも同党が推薦・支援した候補者が敗れた。練馬区長選は永田町関係者に大きな衝撃を与えた。前区長の前川燿男（あきお）氏（８０）が引退し、小池百合子都知事の側近という尾島紘平前都議（３７）が「後継指名」を受け、立候