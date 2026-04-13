東京証券取引所週明け13日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落し、前週末終値からの下げ幅は一時600円を超えた。トランプ米大統領がホルムズ海峡の封鎖方針を表明したことを受けて原油価格が上昇、景気への悪影響を懸念した売り注文が優勢になった。午前終値は前週末終値比566円71銭安の5万6357円40銭。東証株価指数（TOPIX）は18.07ポイント安の3721.78。中東地域での戦闘終結に向けた米国とイランとの協議が