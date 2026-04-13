【イスラマバード＝溝田拓士、ワシントン＝橋本潤也】米国、イラン両政府の代表団は仲介国パキスタンの首都イスラマバードで１１〜１２日に戦闘終結に向けて協議したが、合意に至らなかった。米側は核開発の長期的な放棄をイラン側が拒んだと主張。ホルムズ海峡の開放などを巡っても、主張は平行線をたどった模様だ。両代表団は成果なく帰国の途につき、今後の交渉の道筋は見えていない。協議終了後、米国代表団を率いたバンス