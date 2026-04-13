原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、国から南鳥島での文献調査の申し入れを受けた東京都小笠原村の渋谷正昭村長が「国が責任を持って判断すべきだ」として容認する意向を周囲に伝えたことが13日、分かった。