“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が12日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。自身が珍しくハマったドラマを明かした。今春からの新ドラマについて、リスナーからTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜後9・00）を勧められたみちょぱは「とりあえず見てみます」と回答。とはいえ同枠のイメージについて「ちょっと難しい内容が多い。大人向けというか、簡単には見れない」と打ち明