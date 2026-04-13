木下グループの合同入社式が１３日、都内の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われ、同社所属でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来・木原龍一組、長岡由奈・森口澄士組、女子でミラノ・コルティナ五輪４位の千葉百音、世界ジュニア４連覇の島田真央、アイスダンスの吉田唄菜・森田真沙也組が登場した。“りくりゅう”の参加は新入社員にはサプライズで、金メダリスト