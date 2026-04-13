京都府南丹市で行方不明となっている男子児童のものとみられる靴が、山の中から見つかり現場周辺ではきょうも捜索が続いています。現場から中継です。中西是登記者：行方不明となっている安達結希さん（11）が通う小学校から、自宅のある方向へ約6キロ離れた場所にいます。この周辺では、4日前から捜査員が規制線を設けて捜索活動を続けています。捜査関係者によると、12日の捜索で安達さんが当日に履いていたとみられる靴が見つか