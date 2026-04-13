地域団体「まことさがし」代表を務める沼田さん＝２月、川崎市川崎区平日は会社員、休日は地域活動の担い手という“二足のわらじ”を履く若者がいる。地域団体「まことさがし」（川崎市幸区）の代表を務める沼田拓海さん（２８）は、幼少期に抱えていた孤独を出発点に地元への「恩返し」の思いを込め、子どもたちが大切にされたという思い出づくりに奔走してきた。地域活動への若手の参加が課題となる中、敷居を低くする役割も果