【夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン】 4月27日より開催予定 サントリービバレッジ＆フードは、ポケモンとコラボレーションした「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」を4月27日より開催する。 本キャンペーンでは、対象のサントリー清涼飲料ペットボトルを購入し、LINEでレシートを送付すると抽選でオリジナル