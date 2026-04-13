今月から県内の市町を訪問している石川県の山野知事。13日は野々市市を訪れ、これで全ての市町での懇談を終えました。山野知事は、今月7日の珠洲市を皮切りに石川県内全ての市町を順に訪問していて、最終日となる13日は野々市市役所を訪ねました。野々市市の粟市長との懇談では、金沢市などを含めた石川中央都市圏での連携や、学校給食費の無償化について県の協力を求められたということです。石川県内すべての訪問を終えた成果に