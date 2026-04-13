おととい、金沢市の県道で直径約10メートルにわたる陥没が見つかった問題で、13日、石川県の山野知事が現地を視察しました。おととい、金沢市二俣町の県道で発生した道路の陥没。幅約10メートル、長さ約10メートルにわたって陥没し、現在も通行止めとなっています。現場は山間部を走る、道路で道の真下には森下川が流れています。13日は石川県の山野知事が現地を視察し、状況や今後の対応などを確認していました