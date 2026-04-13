2015年2月22日より放送を開始した特撮テレビドラマ『手裏剣戦隊ニンニンジャー』より、放送開始から10年を突破したアニバーサリーを記念して、「手裏剣戦隊ニンニンジャー ワッショイ10周年突破!真夏に忍ばず大結集! at シアターGロッソ」が7月29日、東京・シアターGロッソにて開催される。会場は、当時キャストが「素顔の戦士」としてヒーローショーの舞台に立った思い出の地・シアターGロッソ。西川俊介、松本岳、中村嘉惟人、矢