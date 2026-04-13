4月7日、韓国の人気DJ、DJ SODAが38歳の誕生日を迎えた。特徴的なビジュアルとパフォーマンスで世界的な人気を誇る彼女だが、そのキャリアは華やかな成功だけでなく、数々のトラブルや論争とも隣り合わせだった。【画像】DJ SODAを模したオトナ作品アジアを代表する女性DJとして世界を飛び回る彼女の歩みを振り返ると、その舞台裏には常に大きな騒動が存在していた。SNSで世界的人気に…「ピリダンス」で一躍ブレイクDJ SODAことフ