アヲハタは4月7日、ジャムの使い方を再提案するレシピ本「Is this“jam”or not?」を発売した。書籍の出版は今回が初となる。同社は「未来に向けたジャム」として、ジャムの新しい価値創造に取り組んでいる。書籍はその第1弾で、コンセプトは「『アヲハタ まるごと果実』で日々のフルーツフルライフを」。ジャムを“果物”として使い、フルーツを気軽に楽しめるレシピを提案するライフスタイルブックに仕上げた。レシピは人気料理