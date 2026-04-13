韓国芸能マネジメント協会が、ミュージカル『実家の母』（原題）に出演した故キム・スミさんの出演料未払い問題を受け、制作会社を相手に強硬対応に乗り出した。4月13日、韓国芸能マネジメント協会は、キム・スミさんの出演料未払い問題の解決に向け、特別機関である賞罰調整倫理委員会（以下、賞罰委）を構成し、韓国放送演技者労働組合とともに、「ミュージカル『実家の母』の制作会社は、大衆文化芸術人である故キム・スミさん