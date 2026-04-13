サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』を、2026年4月15日から春季限定で販売する。使用している「ランチドレッシング」は、『ランチディップ』として単品でも販売する。あわせて、『チキン&ベーコン〜ランチドレッシング〜』の単品が特別価格の500円(税込)で食べられるキャンペーンや、オリジナルピクニックセットが当たるキャンペーンを開催する。【すべての画像を見る】サブ