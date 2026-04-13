瀬戸大橋 JR四国が2025年度の瀬戸大橋の利用状況をまとめました。 マリンライナーや特急うずしお、しおかぜなどの利用者は2024年度より43万人ほど多いおよそ760万人となりました。新型コロナの影響が出始めた2019年度以来初めて、年間の利用者数が750万人を超えました。 JR四国は、「瀬戸内国際芸術祭や大阪・関西万博、あなぶきアリーナでのコンサートなど、1年を通してイベントが多かったことが要因