ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間13日、本拠地ドジャースタジアムでのレンジャーズ戦に今季初勝利をかけて登板。4回を5安打2失点で降板し、2敗目を喫した。防御率は6.23。【もっと読む】佐々木朗希、露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻佐々木は立ち上がりから制球が定まらず、初回は先頭ニモに右前打を許すと、続くカーターに四球。いきなり得点圏に走者を背負ったが、3者連続奪三振で切り抜けた。直後に、大