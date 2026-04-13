闘争心の表れ──では済まされない。【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）ソフトバンクの守護神・杉山一樹（28）が12日、登録抹消された。11日の日本ハム戦で4点リードの九回に登板するも、2死から四球と連続安打で1失点。後続を断って試合に勝利したものの、打たれた怒りと悔しさか、利き手と反対の左手でベンチを殴打し、まさかの骨折である。2004年に同様にベンチを殴って両手を骨折