今井達也（27=アストロズ）が右腕の疲労を訴え、精密検査を受けるために遠征先のシアトルから本拠地のヒューストンに戻った。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希の「自己中離脱癖」を忘れちゃいけない日本時間12日、球団が発表した。今井は11日のマリナーズ戦に先発するも、初回に1死しか奪えずに1安打3失点、5四死球でKO。本人は制球難の理由として滑りやすいボールと硬いマウンドとを挙げていた。特派員のひとりがこう言