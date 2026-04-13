俳優の西島秀俊（55）が13日、自身のインスタグラムを更新し、世界的シェフとの2ショットを披露した。スイーツ好きで知られる西島は「今日のスイーツノブさんありがとう！」とつづると、大きな皿に並べられ「Happy BirthdayHidetoshi」と添えられたスイーツを前に肩を組む自身と米ロサンゼルスなどで日本食レストランを経営する世界的なシェフ、松久信幸氏との2ショットをアップ。西島は3月29日に55歳の誕生日を迎えてい