気象予報士でタレントの穂川果音さん（40）が4月11日までにインスタグラムを更新。桜と菜の花に囲まれた最新ショットが話題となっている。【写真】話題の気象予報士、菜の花畑でのポーズに「かわいすぎやろ」「ナイスコーデ」穂川さんは「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜埼玉県幸手市にある桜と辺り一面の菜の花に感動」とコメントし、真っ白なオフショルダーのワンピースに身を包み、お花見を楽しむ様子を公