Snow Manの渡辺翔太さんは4月12日、自身のInstagramを更新。派手なハイトーンヘアを披露し、反響を呼んでいます。【写真】Snow Man・渡辺翔太のハイトーンヘア「二次元感強くてこれもまたレア」渡辺さんは「SAVE YOUR HEART」とつづり、2枚の写真を投稿。髪がド派手なイエローに変わっています。紫色のパンツしかり、蛍光色を取り入れたスポーティーなコーディネートです。これまでの渡辺さんのイメージをいい意味で裏切っています