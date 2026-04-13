人は、表情だけでは本当の想いははかりしれないようです。ビッコミ（小学館）にて『文ゆかば』（西原梨花名義にて執筆）を連載中の、鹿古さんの作品『無表情な男の子』では、どんなときでも無表情な少年の思いが描かれています。同作はpixivに投稿されると、約3000のいいねが寄せられました。【漫画】『無表情な男の子』（全編を読む）ある日、音楽の授業でミュージカル鑑賞がおこなわれます。クラスの友人が涙を流すなか、主人公