お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、普通預金の利息について専門家が回答します。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：普通預金の利息は、いつ受け取れるのでしょうか？税金が引かれますか？「私は普通預金にお金を預