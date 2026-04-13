ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥が、4月11日（土）、HMV&BOOKS SHIBUYAにて2nd写真集『Lei』（幻冬舎）刊行記念イベントのプレス取材に登壇。写真集についてや30歳の抱負などを語った。 参考：FANTASTICS・瀬口黎弥が考える、理想の大人像「心の余裕があるだけで人としてのあり方も変わってくる」 幻冬舎とFANTASTICSがタッグを組み、毎月1冊、9ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-9 ～F