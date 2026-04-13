Image: ear focus 装着できる機種は限られるけど、面白いサードーパーティオプションです。ヘッドホンは耳の真横にドライバーユニットがありますよね。外耳道→鼓膜に、ダイレクトに音が入る仕組みのため、音場が広いと感じるヘッドホンでも平面的なところがある。 Image: ear focus スピーカーで聴いていると