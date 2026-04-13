レンジャーズ戦に先発も4回94球、5安打2失点で降板【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点でメジャー初勝利はならなかった。毎回走者を背負う苦しい投球で降板となったが、地元放送局の実況は「試練に直面します」とメジャーの高い壁を指摘しつつ、「1年を通じて育成します」と今後の成長に期待