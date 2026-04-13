福岡県警嘉麻署は13日、嘉麻市の住民が持つ携帯に12日午後6時半ごろ、「＋1」から始まる国際電話番号から着信があり応答すると、通信事業者を名乗り「料金が未収納となっています」などとアナウンスが流れる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。