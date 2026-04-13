先週（4月13日週）の振り返り＝イラン戦争停戦の可能性が浮上、一時157円台へ米ドル反落 日米金利差は縮小続く＝インフレ対策の利上げは米国より日欧が早まる 先週は、米国とイランの停戦の可能性が浮上し、原油価格が急落すると、原油などエネルギー供給懸念などが起因となっていた米ドル買い・円売りが逆流し、米ドル／円は一時157円台後半まで反落しました。ただ、ホルムズ海峡封鎖が続き、エネルギー供給への懸