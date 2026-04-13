銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「ストライクゾーンは広い」と胸を張って30代を口説く62歳。○20代に言われるなら納得だけど平成元年生まれの筆者も今年37歳になります。おばちゃんになって久しいのですが、「37歳？全然大丈夫」「オレ、ストライクゾーンは広いから」「37歳でも全然抱けます」なんて、言われるとやっぱりどうしてもツッコミをいれたく