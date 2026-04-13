ブックオフグループホールディングスは4月8日、「春夏の衣替えに関する意識調査2026」の結果を発表した。調査は3月17日〜18日、国内在住の10〜70代の男女を対象にインターネットで行われ、1,010名の有効回答を得た。衣替えの実施について調査によると、例年、季節の変わり目に衣替えを「行う」という人は89.9%。今年の冬物から春夏物への衣替えについては、「3月1日〜15日」(32.0%)や「4月13日〜26日」(24.7%)が多く、全体の約56%