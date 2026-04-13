車いすマラソンの父として知られたボブ・ホールさん（左）＝2006年、米ボストン（AP＝共同）車いすマラソンの父として知られた米国出身のボブ・ホールさんが死去したとAP通信が12日、報じた。74歳だった。ホールさんはポリオ（小児まひ）を患い、両脚が不自由となった。ボストン・マラソンの主催者に訴え、1975年大会に出場して2時間58分で完走した。その後も先駆者として車いすランナーがマラソン大会に参加できるよう活動を