女優の石井杏奈（27）が13日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「in 宮古島」と書き出した石井。大自然を楽しむオフショットをアップした。「初めましての宮古島。綺麗な海と晴天」とコメント。「#宮古島たしか、ここは、#渡口の浜」と添えた。ファンからは「爽やかな杏奈ちゃんとキレカワな杏奈ちゃん」「最高のロケーション！！いいね！」「あんちゃんの笑顔が嬉しい」「素敵な写真」「宮古島の海、満