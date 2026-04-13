ハンガリーで12日、総選挙の投開票が行われ、ロシア寄りの姿勢を取ってきたオルバン首相の与党が敗北し、16年ぶりに政権交代することが確実となりました。ハンガリーの総選挙では新興野党「ティサ」が圧勝し、3分の2を超える議席を獲得する見通しです。オルバン首相は敗北を認め、16年ぶりの政権交代は確実な情勢です。オルバン政権はロシア寄りの姿勢で知られ、EU＝ヨーロッパ連合のウクライナ支援にたびたび反対してきました。選