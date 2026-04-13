ミュージシャン世良公則（70）が13日、Xを更新。中国が台湾への優遇措置を発表したことについて言及した。世良は「中国、台湾への経済優遇策を発表国民党主席の訪中受け農水産品輸入拡大など」との見出しが付けられた記事を引用。「友好的に一つの中国を目指す作戦もしも台湾が中国になれば現在、台湾は『尖閣諸島は台湾のもの』と主張している事から中国は堂々と尖閣諸島を奪いにくるだろう」と私見を述べた。続けて「今で