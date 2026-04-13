男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」最終日（１２日＝日本時間１３日、ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、４ボギーで６９と伸ばし、通算５アンダーで１２位だった。通算１２アンダーでローリー・マキロイ（英国）が史上４人目となる連覇を達成した。首位から出た前年王者のマキロイは、この日は５バーディー、２ボギ