【一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』】 4月24日 発売予定 価格：1回750円 BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」を4月24日に発売する。価格は1回750円。 本商品は映画「