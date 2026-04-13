オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）は１２日、敵地のＮＥＣナイメヘン戦で先制点を決めた。試合は１―１で引き分けた。上田が本領発揮だ。２位フェイエノールトに勝ち点１差で迫る相手に対し前半１８分、右ＣＫを頭一つ抜け出す高い位置からのヘディング弾でゴールにねじ込んだ。その後も得点機会を狙った上田は後半４３分までプレーし交代。チームは後半アディショナルタイムに失点し同点に追いつか