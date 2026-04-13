１３日のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第１１回に、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が初登場し、ネットを沸かせた。日本初のトレインドナース（正規に訓練された看護師）となる２人の女性の物語。りんを演じる見上愛、直美役の上坂樹里がダブルヒロインを務める。１１回では、嫁ぎ先から逃げ出し、家も職もないりんが、老紳士の卯三郎（坂東彌十郎）が営む舶来品店・瑞穂屋で働き始める。ラストシーン、外国語の問い合わせに四