東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ』より、 TTFCオリジナルのスピンオフドラマ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』Mission6-1を4月19日よりTTFC会員見放題にて配信を実施する。4月12日放送の『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case30 処する」で、万津美浪(演：八木美樹)の正体とその使命が明らかになった。TTFCオリジナル『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUB