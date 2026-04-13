１２日に阪神競馬場で行われた桜花賞・Ｇ１を圧勝したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）と、松山弘平騎手＝栗東・フリー＝のレース後のやりとりが話題となっている。ＪＲＡが同日夜にＹｏｕＴｕｂｅ「ＪＲＡ公式チャンネル」でジョッキーカメラ映像を公開。２馬身半差をつけ、牝馬１冠を勝ち取った相棒へ、松山弘平騎手が「アニたん」「ありがとう、強すぎるー」「ありがとう、アニたん」と呼びかけて