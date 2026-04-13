関西サッカーリーグの新シーズン（「2026/27 第61回 The KSL アストエンジ 関西サッカーリーグ」）が11日から開幕した。同1部（Division1）で初優勝を狙うFC BASARA HYOGO（バサラ兵庫）は12日に、ホームの三木総合防災公園陸上競技場（兵庫県三木市）で滋賀の守山侍2000と対戦し、3-1で下して白星発進した。前半アディショナルタイム、追加点を挙げ祝福の輪を作るバサラ兵庫の選手たちと、駆け寄るGK清水圭介選手（写真：北川信