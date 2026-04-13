地下鉄の車両はどうやって地下に運ばれるのか？新たに開通した路線ほど地下深くにつくられる！？ 他の埋設物を避けてどんどん地下へ 最大で地下４０m以上の深い場所を走る地下鉄。車両はどこでつくられ、どうやって地下へと運ばれているのでしょうか。電車の車両製造工場は国内に複数存在しており、そこでつくられた車両は貨物列車として機関車にけん引されたり、トレーラーに乗せられたりして、所属する路線まで