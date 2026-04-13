紙幣のデザインの変更が今回で最後になるかもしれない理由 「貨幣の原価」︱︱貨幣は消えゆく運命か？ 左頁の図にある通り、貨幣にも製造原価があります。驚いてしまうのは、１円玉、５円玉、10円玉硬貨の製造原価は、額面以上のコストがかかり、完全に赤字になっていることです。アルミニウムの輸入事情にもより、１円玉の場合の製造原価は、１・７円から３円と幅があり、その精錬には膨大な電気代もかかります。